Giornata da dimenticare per Wall Street. Pesa il crollo delle criptovalute (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell’1,24%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, Giornata negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 4.072 punti, in calo dell’1,35%. Negativo il Nasdaq 100 (-1,47%); sulla stessa linea, variazioni negative per l’S&P 100 (-1,28%). Il crollo dei prezzi del petrolio e delle valutazioni delle criptovalute affossano, rispettivamente, i titoli energetici e le azioni del mondo tech. Il Bitcoin è sceso sotto i 40.000 dollari per la prima volta in 14 settimane, trascinando al ribasso diverse società ad esso collegate come Tesla, Microstrategy e Coinbase. Andamento negativo negli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell’1,24%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea,negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 4.072 punti, in calo dell’1,35%. Negativo il Nasdaq 100 (-1,47%); sulla stessa linea, variazioni negative per l’S&P 100 (-1,28%). Ildei prezzi del petrolio evalutazioniaffossano, rispettivamente, i titoli energetici e le azioni del mondo tech. Il Bitcoin è sceso sotto i 40.000 dollari per la prima volta in 14 settimane, trascinando al ribasso diverse società ad esso collegate come Tesla, Microstrategy e Coinbase. Andamento negativo negli ...

Advertising

MassimoCaputi : Non posso dimenticare il 19 maggio del 91: la @sampdoria conquista uno storico scudetto. Quella stagione resta tra… - a7_ferrando : RT @MassimoCaputi: Non posso dimenticare il 19 maggio del 91: la @sampdoria conquista uno storico scudetto. Quella stagione resta tra i mom… - DividendProfit : Giornata da dimenticare per Wall Street. Pesa il crollo delle criptovalute - FedericaCalvia : RT @Interm_Advisory: Giornata da dimenticare per le #cryptocurrencies, che registrano ingenti perdite. Le parole di #Musk e della #PBoC han… - Interm_Advisory : Giornata da dimenticare per le #cryptocurrencies, che registrano ingenti perdite. Le parole di #Musk e della #PBoC… -