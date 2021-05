Giorgia Palmas, tutti i retroscena sul matrimonio: 'La prima notte di nozze, il discorso segreto di Filippo e l'odissea dei preparativi' (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'ex velina ha sposato il campione di nuoto lo scorso 12 maggio. I due hanno già una figlia, Mia, nata a ... Leggi su today (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'ex velina ha sposato il campione di nuoto lo scorso 12 maggio. I due hanno già una figlia, Mia, nata a ...

Advertising

infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi: tutti i dettagli dei look | - infoitcultura : Matrimonio semplice ma con stile per Giorgia Palmas e Filippo Magnini - statodelsud : Giorgia Palmas, la foto con la piccola Mia conquista Instagram - Pino__Merola : Giorgia Palmas, la foto con la piccola Mia conquista Instagram - Luca_zone : Una storica vincitrice come Giorgia Palmas #Isola ?? -