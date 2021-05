Giorgia Palmas mostra le prove dell’abito da sposa e rivela l’odissea delle nozze (Foto) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Altre stories per raccontare le sue nozze: Giorgia Palmas su Instagram mostra la scelta dell’abito da sposa o meglio le prove dell’abito bianco (Foto). Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno realizzato il loro sogno ma solo a metà. Si sono sposati con rito civile e attendono tempi migliori per celebrare le nozze in chiesa. Nell’attesa l’ex velina di Striscia la notizia racconta anche l’odissea per arrivare fino al primo sì, alle prime promesse. Sono marito e moglie, sono felici ma c’è ancora l’abito da sposa più bello da indossare. Quello lo vedremo solo dopo il matrimonio in chiesa ma intanto la Palmas ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 maggio 2021) Altre stories per raccontare le suesu Instagramla sceltadao meglio lebianco ().e Filippo Magnini hanno realizzato il loro sogno ma solo a metà. Si sonoti con rito civile e attendono tempi migliori per celebrare lein chiesa. Nell’attesa l’ex velina di Striscia la notizia racconta ancheper arrivare fino al primo sì, alle prime promesse. Sono marito e moglie, sono felici ma c’è ancora l’abito dapiù bello da indossare. Quello lo vedremo solo dopo il matrimonio in chiesa ma intanto la...

