Giorgia Meloni condivide il pensiero di Elisabetta Canalis e commenta | “Brava!”

"Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L'Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. L'Europa non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni". Chi ha scritto queste parole? Elisabetta Canalis nelle sue Instagram stories. Una presa di posizione da parte della showgirl che è piaciuta molto a Giorgia Meloni. Tanto che la leader di Fratelli d'Italia ha condiviso il pensiero su Facebook commentando "brava Elisabetta!".

