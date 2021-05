Ginnastica, Giorgia Villa e Alice D’Amato risplendono. Bentornate Asia e Iorio, sospirone Maggio. Italia verso le Olimpiadi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martina Maggio e Asia D’Amato si sono leggermente infortunate durante la Finale Scudetto andata in scena domenica pomeriggio. La brianzola sta facendo i conti con un piccolo strappo, mentre la genovese ha accusato una contusione. Stop di un paio di settimane, ma fortunatamente nulla di irreparabile. Mancano appena due mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e infortuni più rilevantI avrebbero compromesso la possibilità di partecipare alle due atlete. Tra l’altro Martina è in grandissima forma ed è reduce da Europei eccellenti, mentre Asia ha fatto il suo debutto stagionale a Napoli dopo alcuni problemi alla spalla. E le altre Fate? Giorgia Villa e Alice D’Amato sono apparse in decisa ripresa. Tre settimane fa avevano partecipato alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martinasi sono leggermente infortunate durante la Finale Scudetto andata in scena domenica pomeriggio. La brianzola sta facendo i conti con un piccolo strappo, mentre la genovese ha accusato una contusione. Stop di un paio di settimane, ma fortunatamente nulla di irreparabile. Mancano appena due mesi alledi Tokyo 2021 e infortuni più rilevantI avrebbero compromesso la possibilità di partecipare alle due atlete. Tra l’altro Martina è in grandissima forma ed è reduce da Europei eccellenti, mentreha fatto il suo debutto stagionale a Napoli dopo alcuni problemi alla spalla. E le altre Fate?sono apparse in decisa ripresa. Tre settimane fa avevano partecipato alla ...

