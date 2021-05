Gigi Riva | “Questa Atalanta fa innamorare | si merita la Coppa | ma sarà una finale da batticuore”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “L’è rivoluzionaria, si è ribellata all’ordine costituito. E nessun’altra squadra ha saputo cambiare il proprio Dna come la Dea. Perché tanti tifosi di altre squadre faranno il tifoso oggi per l’? Perché l’fa un calcio che fa, vederla è come andare a teatro, è promessa di spettacolo. Anche se per noi bergamaschi c’è sempre un po’ di: nessuna partita ha un esito scontato, tantomeno se il tuo avversario si chiama Juventus”. Parla, giornalista (editorialista de L’Espresso) e omonimo del calciatore che è stato l’idolo di tanti di noi, bambini negli anni Sessanta e che allora ebbe la forza di dire no alla Juve. Ecco, chi può essere oggi il...