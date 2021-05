Gigi Buffon | l’ultima gara alla Juventus | stavolta davvero

(Di mercoledì 19 maggio 2021)giocherà stasera la sua ultimae non come nel 2018 quando lasciò per andare al Paris Saint German.(Getty Images)Quanti sono 20 anni? Immaginatevi di veder scorrere davanti ai vostri occhi quello che vi è successo nelle ultime due decadi, dentro ci sarà una vita intera tra amori, amicizie, dolori e gioie. Questo è quello che proveranno stasera i tifosi della, pronti a dire addio, per la seconda volta, a uno dei giocatori più significativi della loro storia. Sarà il momento di salutareche ha già annunciato la fine del suo “secondo tempo” in bianconero. LEGGI ANCHE >>> Due ...

A DiMartedì è andato in scena un simpatico siparietto tra Giovanni Floris e Ilaria D'Amico sul futuro di. 'Se ci vuoi dire quale sarà la prossima Regione dove andrai ad abitare, così ci dai una notizia…', ha dichiarato tra il serio e il faceto il conduttore di La7. L'ex volto di Sky ...domani avrà giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus, al netto di infortuni a Szczesny che non si augurano. Di più: ci sono possibilità chestasera giochi l'...Gigi Buffon ha già annunciato l'addio alla Juventus. La finale di Coppa Italia contro l'Atalanta sarà anche l'ultima che giocherà in bianconero. Giorgio Chiellini è stato molto vago sul suo futuro all ...La Partita del Cuore, Pierpaolo Pretelli annuncia: "Non ci sarò" Come tutti sapranno molto bene martedì 25 maggio andrà in onda su Canale 5 La Partita del ...