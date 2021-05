Giappone, produzione industriale marzo rivista a ribasso (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Peggio delle aspettative la produzione delle fabbriche Giapponesi a marzo. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice destagionalizzato della produzione industriale è salito dell’1,7%, con una revisione peggiorativa rispetto al +2,2% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel mese precedente l’attività industriale aveva registrato un calo dell’1,3%. Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 3,4%. La capacità di utilizzo segna una variazione di +5,6% dal -2,8% precedente. Le consegne registrano un +0,4% e le scorte aumentano dello 0,4%. La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione dello 0,2%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Peggio delle aspettative ladelle fabbrichesi a. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice destagionalizzato dellaè salito dell’1,7%, con una revisione peggiorativa rispetto al +2,2% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel mese precedente l’attivitàaveva registrato un calo dell’1,3%. Su base annuale il dato non destagionalizzato dellaè in aumento del 3,4%. La capacità di utilizzo segna una variazione di +5,6% dal -2,8% precedente. Le consegne registrano un +0,4% e le scorte aumentano dello 0,4%. La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione dello 0,2%.

