Giallo nel Napoletano, 15enne precipita dal balcone durante la Dad (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiallo a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli dove una ragazza di 15 anni è precipitata dal primo piano della sua abitazione in via Libero Bovio, mentre stava svolgendo una lezione in Dad. La 15enne, di origini albanesi, frequenta il liceo De Carlo e da una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe lanciata dalla balconata probabilmente dopo una lite con i genitori. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 18 maggio, e al momento nessuna ipotesi è esclusa dalla Polizia si Stato che sta tentando di fare chiarezza sulla vicenda. La ragazza è stata trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

