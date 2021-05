Giacomo sceglie Martina a Uomini e Donne | Anticipazioni e News (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giacomo sceglie Martina nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi Oggi, mercoledì 19 maggio 2021, si è registrata L'articolo Giacomo sceglie Martina a Uomini e Donne Anticipazioni e News proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 19 maggio 2021)nella trasmissionedi Maria De Filippi Oggi, mercoledì 19 maggio 2021, si è registrata L'articoloproviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

xCaaarlaa : Serata svoltata da Giacomo che sceglie Martina e posso gioire allegramente e apertamente. - regalamiunlibro : RT @boobearsbrave: Vittorie di quest'anno: Maneskin che vincono Sanremo e Giacomo che sceglie Martina #uominiedonne - Emma30071 : RT @sticazzacci: GIACOMO CHE SCEGLIE MARTINA E SALVA IL TRONO CLASSICO GRAZIEEEEEE #UominieDonne - xCaaarlaa : Giacomo che sceglie Martina mi insegna che da oggi le ship me le devo tenere per me così non prendo un palo. - Martyriccel92 : RT @sticazzacci: GIACOMO CHE SCEGLIE MARTINA E SALVA IL TRONO CLASSICO GRAZIEEEEEE #UominieDonne -