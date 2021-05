Germania | si dimette il ministro della Famiglia | “Ha copiato tesi di laurea”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Berlino, 19 mag – Ilallatedesco, Franziska Giffey, ha presentato ufficialmente alla cancelliera Angela Merkel le sue dimissioni. “Colpa” di unacopiata. Le dimissioni delL’esponente socialdemocratica si è licenziata a causa delle accuse piovutele addosso in merito a vari plagi nella suadi dottorato. Circostanza già emersa nel 2019, quando il suo lavoro “La via dell’Europa verso i cittadini – La politicaCommissione Ue per la partecipazionesocietà civile” era stato riesaminato dalle autorità universitarie che avevano emesso una nota di biasimo. Lo scandaloLo scorso novembre, invcece, il43enne aveva reso noto che non sarebbe più fregiata, per ...