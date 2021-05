Germania, la ministra della Famiglia Franziska Giffey annuncia le sue dimissioni dopo le accuse di plagio nella sua tesi di dottorato (Di mercoledì 19 maggio 2021) In Germania la ministra della Famiglia nominata in quota Spd, Franziska Giffey, ha annunciato le sue dimissioni dopo le accuse di plagio legate alla sua tesi di dottorato di ricerca del 2o1o. La titolare del dicastero ha rimesso il suo mandato nelle mani della cancelliera Angela Merkel. “I membri del governo federale, il mio partito e il pubblico hanno diritto alla chiarezza e all’impegno“, ha scritto Giffey in un post su Facebook, annunciando di aver mandato la sua richiesta alla cancelliera. “Continuo a dire che ho scritto il mio lavoro al meglio delle mie conoscenze e delle mie convinzioni“, ha aggiunto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Inlanominata in quota Spd,, hato le sueledilegate alla suadidi ricerca del 2o1o. La titolare del dicastero ha rimesso il suo mandato nelle manicancelliera Angela Merkel. “I membri del governo federale, il mio partito e il pubblico hanno diritto alla chiarezza e all’impegno“, ha scrittoin un post su Facebook,ndo di aver mandato la sua richiesta alla cancelliera. “Continuo a dire che ho scritto il mio lavoro al meglio delle mie conoscenze e delle mie convinzioni“, ha aggiunto la ...

Advertising

HuffPostItalia : Si dimette ministra in Germania dopo accuse di aver copiato la tesi - fattoquotidiano : Germania, la ministra della Famiglia Franziska Giffey annuncia le sue dimissioni dopo le accuse di plagio nella sua… - enricomaino : RT @ALFO100897: Si dimette ministra in Germania dopo accuse di aver copiato la tesi. E: Speranza, Di Maio, Lamorgese, Zingaretti (Regione… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: In Germania si è dimessa una ministra accusata di aver copiato la tesi - tabata963 : RT @HuffPostItalia: Si dimette ministra in Germania dopo accuse di aver copiato la tesi -