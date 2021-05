Germania, i 26 convocati di Low per l’Europeo. Presente il solo Gosens dalla Serie A (Di mercoledì 19 maggio 2021) Joachim Low ha diramato la lista dei 26 convocati della Germania per l’Europeo di questa estate. dalla Serie A c’è il solo Gosens dell’Atalanta. Ecco la lista completa: Portieri – Leno, Neuer, Trapp. Difensori – Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule. Centrocampisti – Can, Goretzka, Gundogan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus. Attaccanti – Gnabry, Havertz, Muller, Sané, Volland, Werner. Our 26-man squad for @EURO2020 #DieMannschaft #EURO2020 pic.twitter.com/BmvAvUtTX0 — Germany (@DFB Team EN) May 19, 2021 Foto: Opta Fanz L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Joachim Low ha diramato la lista dei 26dellaperdi questa estate.A c’è ildell’Atalanta. Ecco la lista completa: Portieri – Leno, Neuer, Trapp. Difensori – Ginter,, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule. Centrocampisti – Can, Goretzka, Gundogan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus. Attaccanti – Gnabry, Havertz, Muller, Sané, Volland, Werner. Our 26-man squad for @EURO2020 #DieMannschaft #EURO2020 pic.twitter.com/BmvAvUtTX0 — Germany (@DFB Team EN) May 19, 2021 Foto: Opta Fanz L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Germania, i convocati di Löw per gli Europei: tornano Muller e Hummels: Il Commissario tecnico della Nazionale tede… - GoalItalia : I 26 convocati della Germania per Euro 2020: tornano Hummels e Müller, presenti Musiala e Gosens ???? - ILOVEPACALCIO : #Germania: i convocati per #Euro2020, c'è un solo giocatore della #SerieA - TuttoMercatoWeb : Germania, i convocati per Euro 2020: torna dopo 3 anni Muller. C'è l'atalantino Gosens - r_robertaa : non so se avere più ansia per la lista convocati della Germania o per la partita di stasera nel dubbio beccatevi Te… -