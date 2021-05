Generazione 56K | il trailer della serie tv con i The Jackal in arrivo su Netflix

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Questa storia inizia nel 1998, quando tutto era più lento: l’amore, l’amicizia e anche la connessione Internet“.Manca sempre meno all’uscita delle nuovatv che vede tra i protagonisti Fabio e Fru del gruppo comico The. Un’ode agli anni Novanta in pieno stile nostalgico, la comedy conterà 8 episodi per rivivere la storia d’amore di due ragazzi56K“: lacresciuta quando il modem a 56k si faceva sentire per tutta la casa con il suo inconfondibile suono durante il collegamento a Internet.56K, latve ilEra dello scorso novembre l’annuncio che Fabio e Fru (che da poco ha partecipato a LOL: Chi ride è fuori) dei Theavrebbero preso ...

Netflix dal 1 luglio 2021 proporrà in catalogo un nuovo progetto comedy tutto all'italiana.racconterà una storia italiana ambientata negli anni '90 e scandita dai tempi del famoso modem per la connessione internet a. La nuova serie tv vedrà nel cast alcuni componenti del ...Dal 1 luglio 'tutta questione di connessione'. Anche The Jackal '' , vera protagonista della serie italiana Netflix disponibile dal 1 luglio, raccontata in 8 episodi con un continuo ponte temporale tra gli anni Novanta e i giorni nostri , in un ...The Jackal - Arrivo sul catalogo Netflix l'1 luglio 2021 Generazione 56k. La nuova serie tv farà divertire con i volti noti del gruppo comico napoletano dei The Jackal.Generazione 56K: dopo Amazon Prime, i The Jackal arrivano anche su Netflix con una nuova serie televisiva. Scopriamo tutti i dettagli.