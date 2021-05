Gb | l’Ue contro le detenzioni dei cittadini | “Rispetti il principio di non discriminazione” Il vademecum per chi vuole andare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Marta, italiana di 24 anni, bloccata all’aeroporto di Heathrow e trattenuta nel centro di detenzione – per non dire prigione per clandestini – del Colnbrook Immigration Removal Centre per poi essere rimpatriata in Puglia. Maria, spagnola di 25 anni fermata a Gatwick e rinchiusa a Yarl’s Wood prima di essere rispedita a Valencia. E poi ci sono Eugenia, giovane arrivata nel Regno Unito da Bilbao e una lista dida Francia, Repubblica Ceca e altre nazioni europee, scioccati dall’accoglienza al loro approdo sull’isola, detenuti ed espulsi per aver ignorato regole post-Brexit che sono nuove e ancora oscure per giovani che solo sei mesi fa potevano liberamente attraversare la Manica per cercare lavoro. Un trattamento a cui i leader dei 27 paesi europei stanno reagendo con la richiesta formale al primo ministro britannico Boris Johnson di rispettare i diritti dei ...