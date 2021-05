Gazzetta: rinnovo Insigne, c’è poco ottimismo. Il capitano vuole un milione in più, Adl ha detto no (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Parla di scarso ottimismo sul fatto che la trattativa possa andare a buon fine. “Le parti hanno deciso di ritrovarsi in estate per cercare la soluzione migliore per prolungare l’accordo che scadrà a giugno 2022. Le indicazioni che arrivano dopo un primo approccio, però, non spingono all’ottimismo. Insigne ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione e, secondo i suoi programmi, per restare pretenderebbe un milione di euro in più all’anno. Una richiesta che Aurelio De Laurentiis avrebbe rispedito al mittente”. Il Napoli dovrà lavorare ad abbassare i costi, soprattutto gli stipendi, dunque si andrà al ribasso anche sui rinnovi. “La questione si presenta difficile da gestire anche se ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladello Sport fa il punto suldi Lorenzocon il Napoli. Parla di scarsosul fatto che la trattativa possa andare a buon fine. “Le parti hanno deciso di ritrovarsi in estate per cercare la soluzione migliore per prolungare l’accordo che scadrà a giugno 2022. Le indicazioni che arrivano dopo un primo approccio, però, non spingono all’ha uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione e, secondo i suoi programmi, per restare pretenderebbe undi euro in più all’anno. Una richiesta che Aurelio De Laurentiis avrebbe rispedito al mittente”. Il Napoli dovrà lavorare ad abbassare i costi, soprattutto gli stipendi, dunque si andrà al ribasso anche sui rinnovi. “La questione si presenta difficile da gestire anche se ...

