Gazzetta: Gattuso rifiuta la Fiorentina, ora potrebbe finire alla Lazio

Rino Gattuso non è più ad un passo dalla Fiorentina. Anzi, scrive la Gazzetta rilanciando la notizia già battuta ieri: "ieri il tecnico calabrese sembra essersi orientato verso un no alla Fiorentina. Una scelta comunicata subito ai dirigenti viola". Gattuso non ha gradito la polemica di Commisso nei confronti della stampa, ma nemmeno il clima ostile che ha trovato a Firenze, che considerava la sua piazza futura, pur non avendo limato ancora i dettagli contrattuali con il club viola. Per il presidente della Fiorentina è stato un brutto colpo. "Commisso spera ancora in un ripensamento da parte di Gattuso. Il no definitivo ancora non è arrivato". Dove andrà dunque Gattuso? Il quotidiano sportivo dà come favorita la Lazio.

