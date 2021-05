Gaza | la Spoon River palestinese

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Pensateli in fila. Mano nella mano. Un milione di bambini. Bambini palestinesi. Bambini di. Una fila interminabile. E provate a pensare alla loro esistenza, ad una infanzia negata. E' la...

Pensateli in fila. Mano nella mano. Un milione di bambini. Bambini palestinesi. Bambini di. Una fila interminabile. E provate a pensare alla loro esistenza, ad una infanzia negata. E' laRiver palestinese. Denuncia Henrietta Fore, direttore generale dell'Unicef, l'Agenzia delle ...Pensateli in fila. Mano nella mano. Un milione di bambini. Bambini palestinesi. Bambini di. Una fila interminabile. E provate a pensare alla loro esistenza, ad una infanzia negata. E' laRiver palestinese. Denuncia Henrietta Fore, direttore generale dell'Unicef, l'Agenzia delle ...Pensateli in fila. Mano nella mano. Un milione di bambini palestinesi. Bambini di Gaza. E provate a pensare alla loro esistenza, ad una infanzia negata. E’ la Spoon River palestinese ...