Gaza, dopo la strage degli innocenti Israele valuta una "tregua" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – Definire drammatico il bilancio degli incessanti bombardamenti di Israele su Gaza sarebbe un eufemismo. Come reso noto dal ministero della Sanità della Striscia, in meno di dieci giorni nel lembo di terra palestinese sono rimaste uccise 219 persone, di cui 63 bambini, 36 donne e 16 anziani. Mentre il numero di feriti è salito nelle ultime ore a 1.530. Una carneficina che fino a pochi anni fa buona parte dei media europei avrebbe avuto il coraggio di definire tale. Oggi no, pochi aprono gli occhi e denunciano, timorosi forse di essere bollati con i soliti epiteti che vengono rifilati a chiunque osa criticare il modus operandi israeliano. Il lassismo italiano e le mosse francesi E in tutto questo spicca il lassismo della politica estera italiana, incapace anche solo di evocare le vette della moderazione diplomatica ...

