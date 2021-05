Gattuso, verso il no alla Fiorentina: possibile arrivi alla Juve? (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’accordo, che vedeva un contratto di due anni, sembrava ormai raggiunto tra mister Gennaro Gattuso e la Fiorentina, ma d’improvviso tutto sembrerebbe saltato. L’ex Milan, al termine della stagione in corso, lascerà sicuramente Napoli e, stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico calabrese sarebbe orientato a rifiutare la panchina viola, avendo addirittura già informato la società del club toscano tramite una telefonata fatta al direttore sportivo Pradè. La verità è che ci sarebbero due motivi a giustificare il dietrofront di ‘Ringhio’: il primo riguarderebbe la conferenza stampa di Rocco Commisso di venerdì scorso che ha lasciato dubbioso Gattuso per i toni e le polemiche che ha scatenato il patron viola. All’attuale allenatore del Napoli piace tanto lavorare a testa bassa, non ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’accordo, che vedeva un contratto di due anni, sembrava ormai raggiunto tra mister Gennaroe la, ma d’improvviso tutto sembrerebbe saltato. L’ex Milan, al termine della stagione in corso, lascerà sicuramente Napoli e, stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico calabrese sarebbe orientato a rifiutare la panchina viola, avendo addirittura già informato la società del club toscano tramite una telefonata fatta al direttore sportivo Pradè. La verità è che ci sarebbero due motivi a giustificare il dietrofront di ‘Ringhio’: il primo riguarderebbe la conferenza stampa di Rocco Commisso di venerdì scorso che ha lasciato dubbiosoper i toni e le polemiche che ha scatenato il patron viola. All’attuale allenatore del Napoli piace tanto lavorare a testa bassa, non ...

