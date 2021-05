Gardaland dà il via alla stagione 2021 e inaugura anche Legoland Water Park: si parte il 15 giugno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Per l'acquisto dei biglietti e per ulteriori informazioni , consultare il sito www.Gardaland.it . Apertura anticipata per Gardaland Sea Life Aquarium e Gardaland Adventure Hotel Dal 29 maggio, però, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Per l'acquisto dei biglietti e per ulteriori informazioni , consultare il sito www..it . Apertura anticipata perSea Life Aquarium eAdventure Hotel Dal 29 maggio, però, ...

Advertising

CorriereQ : Finalmente il 15 Giugno Gardaland Park dà il via alla stagione 2021 - PantheonVerona : Dal 15 giugno in poi, grazie al decreto legge del 17 maggio, prenderà il via la stagione 2021. Già dal 29 maggio sa… - qn_giorno : #Gardaland, al via la stagione 2021: inaugura #Legoland Water Park - andrewsword2 : RT @GianpaoloNasta: Questa estate vorremmo approfittarne per fare un salto di qualche giorno su a #Gardaland. Secondo voi è il caso di orga… - GianpaoloNasta : Questa estate vorremmo approfittarne per fare un salto di qualche giorno su a #Gardaland. Secondo voi è il caso di… -