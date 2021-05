G20 Empower | così i potenti del mondo misureranno la parità di genere nell’economia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Pochi lo sanno. Ma in parallelo al G20 presieduto dall’Italia, quest’anno si tiene anche il G20, l’alleanza per la promozione della rappresentanza delle donne. L’unica entità che riunisce insieme ildelle aziende private e quello pubblico con l’obiettivo comune dell’inclusione femminile ai più alti livelli. E a presiederlo c’è Paola Mascaro, da anni alla guida di Valore D, la prima associazione di imprese italiane che promuove l’equilibrio di. Lanciato in occasione del vertice G20 del 2019 in Giappone e istituito durante la presidenza saudita, il G20oggi conta in tutto 28 membri, tra cui i Paesi del G20, i Paesi ospiti e l’Unione europea. «La sfida del tavolo», dice Paola Mascaro, «sarà trovare un punto di incontro e una sintesi tra Paesi molto lontani tra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : G20 Empower

Il Messaggero

L'adesione a Valore D permette, infine, di entrare nel network globale del(Empowerement and Progression of Women's Economic Representation) per fornire e ottenere input sulle best ...APPROFONDIMENTISolo il 5% delle ad è costituito da donne. Mascaro: 'Per... MIND THE GAP Lavoro o figli? Le donne non dovranno più scegliere. Draghi:... MIND THE GAP Elisa: 'Gender Gap? ...Più si sale verso posizioni apicali e meno talenti femminili si trovano. È da questo dato del World Economic Forum 2021 che è partita la discussione della seconda ...Leadership femminile, le aziende private al lavoro per colmare il gender gap. Di questo si è parlato nell’incontro online organizzato nell’ambito dei lavori del tavolo ...