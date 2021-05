Furto di corrente elettrica per 40 mila euro nel Napoletano | arrestato

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – All’interno del comune di Casandrino il titolare di un bar è statoper unpari a 40di. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hannoperdi energiaTommaso Taglialatela, 45enne di Casandrino già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’arma insieme a personale dell’Enel hanno ispezionato l’attività commerciale in via Paolo borsellino di cui il 45enne è il titolare. Rinvenuto un potente magnete posto sul contatore elettrico. Grazie a questo stratagemma il titolare del bar aveva ridotto i consumi di energiafino al 98% rispetto al dovuto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

