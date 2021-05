Fuori onda RAI, si discute del contatto su Pessina: “Ha sollevato un po’ qualche polemica, ma non c’è fallo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Bruno Gentili, durante un Fuori onda nel post-partita della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, ha commentato così l’episodio dubbio relativo ad un presunto fallo nell’area di rigore bianconera di Rabiot su Pessina: Gentili commenta: “La scivolata, quella credo che abbia sollevata un po’ qualche polemica”. Tardelli: “Beh non ha fatto fallo”. Gentile: “No io ne parlavo con Massimiliano, c’era un po di foga eccessiva”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il giornalista di Rai Sport, Bruno Gentili, durante unnel post-partita della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, ha commentato così l’episodio dubbio relativo ad un presuntonell’area di rigore bianconera di Rabiot su: Gentili commenta: “La scivolata, quella credo che abbia sollevata un po’”. Tardelli: “Beh non ha fatto”. Gentile: “No io ne parlavo con Massimiliano, c’era un po di foga eccessiva”.

