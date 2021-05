Funerali Franco Battiato, da Carmen Consoli ad Alice. Padre Orazio: “La sua parola più eloquente? Il silenzio” (Di mercoledì 19 maggio 2021) I Funerali di Franco Battiato, privati come desiderava ma non senza la famiglia, gli amici e chi lo amato. A Milo, provincia di Catania, nella cappella privata di Villa Grazie ci sono la nipote Grazia e il fratello Michele. Poi gli amici musicisti: Carmen Consoli, Alice, Giovanni Caccamo e Yuri Camisasca, Luca Madonia. E c’è il sindaco di Milo, Alfio Cosentino insieme a quello di Riposto, paese dove il maestro è nato. “La sua bandiera era la ricerca, la sperimentazione. In un’epoca di indifferenza lui non si rassegnava, voleva vivere e cercare ancora. La sua parola più eloquente? Il silenzio. Dovremmo metterci tutti in cammino come lui, per trovare la bellezza”, le parole di Padre Orazio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Idi, privati come desiderava ma non senza la famiglia, gli amici e chi lo amato. A Milo, provincia di Catania, nella cappella privata di Villa Grazie ci sono la nipote Grazia e il fratello Michele. Poi gli amici musicisti:, Giovanni Caccamo e Yuri Camisasca, Luca Madonia. E c’è il sindaco di Milo, Alfio Cosentino insieme a quello di Riposto, paese dove il maestro è nato. “La sua bandiera era la ricerca, la sperimentazione. In un’epoca di indifferenza lui non si rassegnava, voleva vivere e cercare ancora. La suapiù? Il. Dovremmo metterci tutti in cammino come lui, per trovare la bellezza”, le parole di...

