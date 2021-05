Frontiera GB: accesso negato a 12 italiani (Di mercoledì 19 maggio 2021) negato l’ingresso nel Regno Unito alla Frontiera GB a 12 casi di italiani per mancanza di visto. Tutti hanno ricevuto assistenza dal Consolato generale d’Italia a Londra. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al question time alla Camera. Di Maio ha inoltre espresso preoccupazione per il trattamento sproporzionato Frontiera GB: perchè l’accesso negato? Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021)l’ingresso nel Regno Unito allaGB a 12 casi diper mancanza di visto. Tutti hanno ricevuto assistenza dal Consolato generale d’Italia a Londra. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al question time alla Camera. Di Maio ha inoltre espresso preoccupazione per il trattamento sproporzionatoGB: perchè l’

