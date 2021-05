Friends: The Reunion, il primo trailer dello speciale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 27 maggio arriverà su HBO Max l'atteso evento televisivo Friends: The Reunion, ecco il primo trailer ricco di anticipazioni. Friends tornerà sugli schermi televisivi con la Reunion che è stata realizzata per HBO Max e il trailer regala molti momenti emozionanti e divertenti. Il filmato mostra infatti le star ritornare sul set dove è stato girato lo show cult, rispondere a domande sugli episodi, condividere ricordi ed emozioni, interagire con ospiti speciali e ricreare alcune delle scene cult. Le star sembrano essersi realmente divertiti nel poter essere di nuovo insieme e ripensare ai momenti che hanno scritto alcune delle pagine più memorabili della storia della tv. La Reunion di Friends permetterà di rivedere insieme i protagonisti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 27 maggio arriverà su HBO Max l'atteso evento televisivo: The, ecco ilricco di anticipazioni.tornerà sugli schermi televisivi con lache è stata realizzata per HBO Max e ilregala molti momenti emozionanti e divertenti. Il filmato mostra infatti le star ritornare sul set dove è stato girato lo show cult, rispondere a domande sugli episodi, condividere ricordi ed emozioni, interagire con ospiti speciali e ricreare alcune delle scene cult. Le star sembrano essersi realmente divertiti nel poter essere di nuovo insieme e ripensare ai momenti che hanno scritto alcune delle pagine più memorabili della storia della tv. Ladipermetterà di rivedere insieme i protagonisti ...

