Friends Réunion: appena pubblicato il primo trailer ufficiale dello speciale sull’amatissima serie! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ritorno di Friends è alle porte. Pochi giorni fa infatti, era stata annunciata la data di uscita dell’episodio speciale dell’amata serie, prevista per il 27 maggio su HBO Max. Oggi è stato rilasciato il trailer ufficiale dell’attesissima Réunion, dandoci un piccolo assaggio di quello che vedremo tra pochi giorni. Non sarà però un revival, infatti il cast ha deciso di tornare senza copione, con la voglia di rivivere i bei momenti passati insieme. Nel trailer possiamo vedere tutti i protagonisti dell’amata serie seduti sul famoso divano dove ci hanno tenuto compagnia per ben 10 stagioni. Il cast si è poi cimentato in un gioco a quiz condotto da uno dei protagonisti della serie, David Schwimmer. Il trailer mostra poi una serie di scene cult della serie, rivissute oggi ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ritorno diè alle porte. Pochi giorni fa infatti, era stata annunciata la data di uscita dell’episodiodell’amata serie, prevista per il 27 maggio su HBO Max. Oggi è stato rilasciato ildell’attesissima, dandoci un piccolo assaggio di quello che vedremo tra pochi giorni. Non sarà però un revival, infatti il cast ha deciso di tornare senza copione, con la voglia di rivivere i bei momenti passati insieme. Nelpossiamo vedere tutti i protagonisti dell’amata serie seduti sul famoso divano dove ci hanno tenuto compagnia per ben 10 stagioni. Il cast si è poi cimentato in un gioco a quiz condotto da uno dei protagonisti della serie, David Schwimmer. Ilmostra poi una serie di scene cult della serie, rivissute oggi ...

