Friends, la reunion: ecco il video (Di mercoledì 19 maggio 2021) La reunion di Friends va in scena il 27 maggio, intanto ecco le prime immagini. Hbo Max, che il 27 maggio trasmetterà lo show riunendo i protagonisti della serie cult degli anni ’90, ha diffuso su Twitter l’antipasto della reunion. Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel torneranno insieme il 27 maggio. L’evento speciale, di cui si parla da oltre un anno, rimetterà insieme il cast formato da Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Jennifer Aniston. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladiva in scena il 27 maggio, intantole prime immagini. Hbo Max, che il 27 maggio trasmetterà lo show riunendo i protagonisti della serie cult degli anni ’90, ha diffuso su Twitter l’antipasto della. Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel torneranno insieme il 27 maggio. L’evento speciale, di cui si parla da oltre un anno, rimetterà insieme il cast formato da Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Jennifer Aniston. L'articolo proviene da Italia Sera.

