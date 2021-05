Franco Battiato, il commosso ricordo di Travaglio su La7: “Era un’anima molto delicata, come quei fiori che appena li tocchi si disfano” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Franco Battiato era un’anima molto delicata, un po’ come quei fiori che, appena li tocchi, si disfano. Quindi, io ho pudore e paura a dire delle cose su di lui così a caldo”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, esordisce nel suo commosso tributo all’amico Franco Battiato. E per omaggiarlo legge alcuni versi della sua canzone “Testamento”: “‘Lascio agli eredi l’imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “era, un po’che,li, si. Quindi, io ho pudore e paura a dire delle cose su di lui così a caldo”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, esordisce nel suotributo all’amico. E per omaggiarlo legge alcuni versi della sua canzone “Testamento”: “‘Lascio agli eredi l’imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici ...

