Franco Battiato: i carabinieri eseguono l'inedito "Campo di Tulipani", inno della Guardia Forestale (Di mercoledì 19 maggio 2021) E stato eseguito ieri per la seconda volta dal 1990 l inno composto da Franco Battiato per la Guardia Forestale dello Stato. Si intitola "Campo di Tulipani", brano che il compositore e cantautore ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 maggio 2021) E stato eseguito ieri per la seconda volta dal 1990 lcomposto daper ladello Stato. Si intitola "di", brano che il compositore e cantautore ...

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - OnTheRun76 : RT @Italian_Maestr0: Che ci si ricordi di Battiato prevalentemente per 'La Cura' mi fa tristezza. E offende la memoria di Franco. Vuol dire… - Pierodesiderio6 : RT @leren7: Franco Battiato. Se ne è parlato tanto, oggi. Preferisco rimanere in silenzio a ricordare chi, con la musica e il canto, ha dat… -