Franco Battiato e Belen Rodriguez, Luca Bizzarri racconta: "Lì ho capito il senso dell'insegnamento del maestro" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Franco Battiato era un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore. Ed era anche un uomo molto ironico. Un tratto della sua personalità che non troppo spesso è stato messo in evidenza e che invece era una cifra amatissima dal cantautore: "Andavamo spesso a cena io, lui e Manlio Sgalambro, un trio molto assortito, di grande ironia", ha detto Morgan ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Così Loredana Bertè, che ha voluto dirgli addio con un aneddoto che lo stesso Battiato aveva raccontato più volte: quando la cantante gli fece vedere le tette in un volo verso Mosca. E lo stesso ha fatto Luca Bizzarri: l'episodio che ha scelto risale al 2011, quando lui insieme a Paolo, Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez erano alla ...

