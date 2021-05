Formula 1 | la McLaren a Monaco con una nuova livrea FOTO

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 19 maggio 2021)per laal GP di. La scuderia inglese ha deciso in questo Gran Premio di celebrare lo sponsor ‘Gulf’. WOKING (GRAN BRETAGNA) –speciale per laal GP di. Per il fine settimana del Principato la scuderia inglese ha deciso di scendere in pista con i colori della compagnia petrolifera Gulp. Una collaborazione che, dopo un periodo di stop, è ritornata lo scorso anno. We'll be taking to the iconic street circuit this weekend for the #GP. Here's everything you need to know.—(@F1) May 17, 2021 Ladellaal GP diAl Gran Premio dila ...