Formazioni ufficiali Burnley-Liverpool | Premier League 2020 2021

Il Burnley ospita il Liverpool in occasione del match valido per la 37^ giornata di Premier League. Impegno decisivo in ottica corsa Champions League per i reds, che vogliono approfittare del passo falso del Leicester per raggiungerlo al quarto posto. Il Burnley è già salvo e non ha più nulla da chiedere al campionato, perciò tutto sembra apparecchiato per una vittoria. Tuttavia la squadra di Klopp non potrà permettersi di sottovalutare l'impegno ed è chiamata a scendere in campo concentrata fin da subito. Calcio d'inizio alle ore 21.15 Formazioni ufficiali Burnley: Norrie, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, McNeil, Westwood, Cork, Brownhill, Gudmundsson, Wood. Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Williams, ...

