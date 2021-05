Fondo Valle Sele, proseguono lavori sul viadotto tra Contursi ed Oliveto. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul viadotto 'Sele', tra il km 3,250 ed il km 5,400 della strada statale 691 "Fondo Valle Sele" , tra i territori comunali di Oliveto Citra e Contursi ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Avanzano idi manutenzione programmata sul', tra il km 3,250 ed il km 5,400 della strada statale 691 "" , tra i territori comunali diCitra e...

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Valle Fondo Valle Sele, proseguono lavori sul viadotto tra Contursi ed Oliveto. Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul viadotto 'Sele', tra il km 3,250 ed il km 5,400 della strada statale 691 "Fondo Valle Sele" , tra i territori comunali di Oliveto Citra e Contursi Terme, in provincia di Salerno. Come reso noto da Anas alla Prefettura di Salerno e ad Istituzioni ed Enti Locali competenti, l'...

Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul viadotto 'Sele', tra il km 3,250 ed il km 5,400 della strada statale 691 "Fondo Valle Sele", tra i territori comunali di Oliveto Citra e Contursi Terme, in provincia di Salerno. Come reso noto da Anas alla Prefettura di Salerno e ad Istituzioni ed Enti Locali competenti, l'...