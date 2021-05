FONDAZIONE JUST ITALIA sostiene la Ricerca e dona 300mila Euro alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata VIMM di Padova per il Progetto sul ruolo del “GENE RAI1” nelle patologie del neurosviluppo infantile (Di mercoledì 19 maggio 2021) Grezzana (VR) 17 maggio 2021– Conoscere meglio il GENE RAI1, un GENE che ha un ruolo fondamentale sin dalle primissime fasi di sviluppo dell’embrione. Comprendere in che modo il suo malfunzionamento sia all’origine di malattie rare molto severe (come Smith-Magenis e Potocki-Lupski) ma, anche, se sia responsabile di più diffuse patologie del nEurosviluppo infantile, caratterizzate da disturbi dell’apprendimento e del movimento quali epilessia, schizofrenia, deficit cognitivi e molte altre condizioni quali l’autismo. A questi interrogativi intendono rispondere i Team di Ricerca coordinati dall’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), autore del Progetto vincitore del Bando di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Grezzana (VR) 17 maggio 2021– Conoscere meglio il, unche ha unfondamentale sin dalle primissime fasi di sviluppo dell’embrione. Comprendere in che modo il suo malfunzionamento sia all’origine di malattie rare molto severe (come Smith-Magenis e Potocki-Lupski) ma, anche, se sia responsabile di più diffusedel nsviluppo, caratterizzate da disturbi dell’apprendimento e del movimento quali epilessia, schizofrenia, deficit cognitivi e molte altre condizioni quali l’autismo. A questi interrogativi intendono rispondere i Team dicoordinati dall’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (), autore delvincitore del Bando di ...

