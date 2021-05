Fiume esondato, famiglie risarcite (Di mercoledì 19 maggio 2021) Regione Campania e Consorzio condannati per l’attività insufficiente di manutenzione dell’Alveo Comune Nocerino. La carenza del servizio sarebbe stata all’origine delle esondazioni del canale che attraversa Nocera Inferiore. E’ quanto afferma in una sentenza il Tribunale regionale delle acque pubbliche che ha riconosciuto un risarcimento danni ai proprietari di un suolo attiguo al corso d’acqua. La vicenda riguarda la pulizia dell’Alveo. A essere ritenuti responsabili sono stati la Regione e il Consorzio di Bonifica comprensorio Sarno, al pagamento in solido ad una somma totale di 27mila euro quale risarcimento danni ai proprietari di un fondo ubicato a Nocera, nella zona tra i quartieri di Cicalesi e Villanova. I fatti sono datati al 29 ottobre di sei anni fa quando l’Alveo Comunale esondò riversando acqua, detriti e melma. I proprietari del suolo citarono in giudizio la Regione e il ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Regione Campania e Consorzio condannati per l’attività insufficiente di manutenzione dell’Alveo Comune Nocerino. La carenza del servizio sarebbe stata all’origine delle esondazioni del canale che attraversa Nocera Inferiore. E’ quanto afferma in una sentenza il Tribunale regionale delle acque pubbliche che ha riconosciuto un risarcimento danni ai proprietari di un suolo attiguo al corso d’acqua. La vicenda riguarda la pulizia dell’Alveo. A essere ritenuti responsabili sono stati la Regione e il Consorzio di Bonifica comprensorio Sarno, al pagamento in solido ad una somma totale di 27mila euro quale risarcimento danni ai proprietari di un fondo ubicato a Nocera, nella zona tra i quartieri di Cicalesi e Villanova. I fatti sono datati al 29 ottobre di sei anni fa quando l’Alveo Comunale esondò riversando acqua, detriti e melma. I proprietari del suolo citarono in giudizio la Regione e il ...

