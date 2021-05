Firenze. L’impegno dei medici in prima linea diventa un fumetto: donato all’Ospedale Santa Maria Nuova (Di mercoledì 19 maggio 2021) La solitaria figura di un medico stremato, un’immagine che assurge a icona dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo: “Sospesi” è l’opera che l’artista Antonio Federico ha donato alla Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze. Realizzata col tratto fluido e d’impatto dell’illustrazione digitale, “Sospesi” è stata svelata stamani nella Sala Conferenze dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, alla presenza dell’autore, del presidente della Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze Giancarlo Landini, della vicesindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini, dell’assessore a Welfare Sara Funaro, del direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica AUSL Toscana ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 19 maggio 2021) La solitaria figura di un medico stremato, un’immagine che assurge a icona dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo: “Sospesi” è l’opera che l’artista Antonio Federico haalla Fondazionedi. Realizzata col tratto fluido e d’impatto dell’illustrazione digitale, “Sospesi” è stata svelata stamani nella Sala Conferenze dell’Ospedale di, alla presenza dell’autore, del presidente della FondazionediGiancarlo Landini, della vicesindaca del Comune diAlessia Bettini, dell’assessore a Welfare Sara Funaro, del direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica AUSL Toscana ...

