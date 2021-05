Fiocco azzurro per Elisa Di Francisca e il marito Ivan Villa: è nato Brando (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ nato il secondogenito di Elisa Di Francisca e Ivan Villa. L’ex schermitrice italiana ha dato alla luce il piccolo Brando, nato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi nella giornata di mercoledì 19 maggio. “Benvenuto tra noi Brando” ha scritto la donna su Instagram, postando una foto con il neonato. Si tratta del secondogenito per la coppia, dato che nel 2017 era nato Ettore. Il post di Elisa Di Francisca Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Di Francisca (@tuttaElisa) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) E’il secondogenito diDi. L’ex schermitrice italiana ha dato alla luce il piccoloall’ospedale Carlo Urbani di Jesi nella giornata di mercoledì 19 maggio. “Benvenuto tra noi” ha scritto la donna su Instagram, postando una foto con il neo. Si tratta del secondogenito per la coppia, dato che nel 2017 eraEttore. Il post diDiVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDi(@tutta) SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco azzurro Fiocco azzurro in casa Scarano & Venditti Un immenso augurio per la nascita del piccolo principino Samuele che oggi 18 maggio 2021 ha regalato un'immensa gioia a tutti per il suo arrivo, ma soprattutto alla sua mamma Teresa, papà Marco e il ...

Conor McGregor è papà per la terza volta Fiocco azzurro per il campione di arti marziali miste. Il campione di arti marziali miste Conor McGregor diventato pap per la terza ...

JESI / Secondo fiocco azzurro per Elisa di Francisca: è nato Brando QDM Notizie JESI / Secondo fiocco azzurro per Elisa di Francisca: è nato Brando Il secondogenito della campionessa jesina è venuto alla luce alle 4,49 all’ospedale “Carlo Urbani” JESI, 19 maggio 2021 – Elisa di Francisca è diventata mamma per la seconda volta: all’ospedale “Carlo ...

Ha fretta di venire al mondo. Nathal nasce di notte in ambulanza La corsa verso l’ospedale. L'ambulanza, partita intorno alle 23 con codice giallo, si è fermata al lato della strada appena fuori Certaldo. Il governatore della Misericordia di Montaione: "È la prima ...

