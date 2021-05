Finale di Coppa Italia, Atalanta Juventus finisce 2 a 1 a Reggio Emilia. I bianconeri portano a casa il trofeo, la Dea incanta (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Juventus è ancora campione. Solo della Coppa Italia. Ma anche nella stagione in cui ha abdicato, ceduto lo scudetto ai rivali dell’Inter, rischia di non qualificarsi nemmeno in Champions League, vince comunque. Batte 2-1 l’Atalanta, che invece è sempre bellissima, fa e disfa, incanta, ma resta una favola, ancora incompiuta. Come nel 2019, quando aveva perso contro la Lazio, ma stavolta fa più male, perché dopo due anni la squadra di Gasperini sembrava ancora più matura, più pronta, semplicemente più forte della Juventus. Evidentemente non abbastanza. A Reggio Emilia è stata una grande Finale, e non solo per il ritorno del pubblico, dopo oltre un anno di Coronavirus e stadi chiusi. Una delle più belle partite della stagione, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laè ancora campione. Solo della. Ma anche nella stagione in cui ha abdicato, ceduto lo scudetto ai rivali dell’Inter, rischia di non qualificarsi nemmeno in Champions League, vince comunque. Batte 2-1 l’, che invece è sempre bellissima, fa e disfa,, ma resta una favola, ancora incompiuta. Come nel 2019, quando aveva perso contro la Lazio, ma stavolta fa più male, perché dopo due anni la squadra di Gasperini sembrava ancora più matura, più pronta, semplicemente più forte della. Evidentemente non abbastanza. Aè stata una grande, e non solo per il ritorno del pubblico, dopo oltre un anno di Coronavirus e stadi chiusi. Una delle più belle partite della stagione, per ...

