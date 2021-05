Finale di Coppa Italia | appelli alla responsabilità e più controlli a Bergamo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo l’appello congiunto dell’Atalanta, con il sindaco Giorgio Gori e il presidente della Provincia diGianfranco Gafforelli, anche il Prefetto Enrico Ricci si unisce al coro nel chiederee rispetto delle regole ai tanti tifosi nerazzurri che mercoledì sera seguiranno ladicontro la Juve. Martedì mattina negli uffici di via Tasso si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per individuare i possibili luoghi della città in cui potrebbe scatenarsi la festa atalantina in caso di successo contro la Vecchia Signora al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Erano presenti i vertici delle forze dell’ordine cittadine (Polizia di Stato, Locale, Carabinieri e Guardia di finanza) ed è stato deciso un rafforzamento dei pattugliamenti, in particolare nella zona ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza, valida 'esclusivamente oggi' e solo 'in relazione allo svolgimento delladiItalia che si terrà a Reggio Emilia', che sposta l'inizio del coprifuoco di un'ora. Secondo l'ordinanza, il termine orario degli spostamenti per i partecipanti all'evento inizierà alle ...Le formazioni ufficiali di Atalanta - Juventus del 19 maggio 2021: incontro valevole per ladiItalia, calcio d'inizio alle ore 21. REGGIO EMILIA - Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Atalanta e Juventus nel match valevole per ladiItalia 2020/...Stasera si gioca Atalanta-Juventus, finalissima della Coppa Italia 2021: ecco come sarà possibile vederla in TV e in streaming. Atalanta-Juventus, che si gioca stasera alle 21:00, è la finale della Co ...Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha annunciato lo slittamento del coprifuoco, che inizierà alle 24, per la finale di Coppa Italia: "La Lega Serie A comunica che - al fine di consentire il ...