Finale Coppa Italia, per gli spettatori del «Mapei Stadium» il coprifuoco slitta alle 24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Atalanta-Juventus, arriva l'ufficialità con la comunicazione della Lega Serie A: ordinanza del ministero per il pubblico dello stadio di Reggio Emilia, mercoledì 19 maggio il coprifuoco spostato alle 24 per «consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall'impianto di Reggio Emilia». Nei giorni scorsi era già stato annunciato che per gli spettatori che dovranno rientrare a casa – ovviamente muniti di biglietto – non ci saranno problemi.

juventusfc : Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ??… - RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : ?? @chiellini: «Sarà una partita equilibrata. A Bergamo avevamo fatto una buona partita ma siamo stati sfortunati co… - ChilizItalia : Pronostica il risultato finale e il primo marcatore della finale di Coppa di Francia sull'app di @socios per provar… - Giacomobacci2 : RT @Gazzetta_it: #Gasperini: '#CoppaItalia all'#Atalanta come scambio con la #Juve per battere il #Milan? Stupidate' #finale -