Finale Coppa Italia | Gasperini | “Non siamo favoriti | ma sarebbe la ciliegina…”

juventusfc : Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ??… - RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : ?? @chiellini: «Sarà una partita equilibrata. A Bergamo avevamo fatto una buona partita ma siamo stati sfortunati co… - ReggioPress : Finale di Coppa Italia a Reggio Emilia: per il pubblico deroga al coprifuoco - OdeonZ__ : Gasp: 'Coppa all'Atalanta come scambio con la Juve per battere il Milan? Stupidate' -

" Era l'ultimadei Campioni " commenta Francesca col sorriso - Erano le due squadre più forti ...arrivati a Wembley." Orgoglio e serenità che segnarono anche i giorni successivi a quella: "...Commenta per primo Antonio Cabrini, doppio ex di Atalanta - Juventus , ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista delladellaItalia: 'Nelle finali non ci sono mai favoriti. Pirlo può salvare la panchina vincendo stasera e poi qualificandosi alla Champions League? Non so cosa abbia in testa la dirigenza, ...Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena la finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 e sarà visibile anche ...Sono 58 anni che l'Atalanta non alza la Coppa Italia. L'ha sfiorata per tre volte, ma non è mai riuscita ad andare oltre.