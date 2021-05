Finale Coppa Italia: finalmente i tifosi allo stadio, ecco come (Di mercoledì 19 maggio 2021) finalmente tornano i tifosi allo stadio: per la Finale di Coppa Italia 4300 tifosi hanno potuto guardare la partita entrando al Mapei Stadium. All’interno della struttura che ospita il match tra Juventus e Atalanta sono potuti entrare il 20% dei tifosi rispetto alla capienza effettiva dello stadio. E’ comunque un modo per ripartire per il calcio ed in generale per la vita normale. Bellissimo sentire di nuovo i cori dei tifosi ed anche le voci al momento di un tiro sbagliato o di una bella giocata. Finale Coppa Italia: come sono entrati i tifosi allo stadio Per entrare al Mapei Stadium ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 maggio 2021)tornano i: per ladi4300hanno potuto guardare la partita entrando al Mapei Stadium. All’interno della struttura che ospita il match tra Juventus e Atalanta sono potuti entrare il 20% deirispetto alla capienza effettiva dello. E’ comunque un modo per ripartire per il calcio ed in generale per la vita normale. Bellissimo sentire di nuovo i cori deied anche le voci al momento di un tiro sbagliato o di una bella giocata.sono entrati iPer entrare al Mapei Stadium ...

