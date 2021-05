Finale Coppa Italia, Atalanta-Juventus: le probabili formazioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Finale Coppa Italia, Atalanta-Juventus. In palio l’ultimo trofeo della stagione. REGGIO EMILIA – Finale Coppa Italia, Atalanta-Juventus. Alle 21 a Reggio Emilia in campo Juventus e Atalanta, sfida destinata ad essere molto importante per il futuro di entrambe le squadre. Finale Coppa Italia 2021, Atalanta-Juventus: le probabili formazioni Nella Dea Pessina favorito su Muriel con Malinovskyi e Zapata come punta. Nei bianconeri possibile chance per Dybala al fianco di Ronaldo. In porta ci sarà Szczesny. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021). In palio l’ultimo trofeo della stagione. REGGIO EMILIA –. Alle 21 a Reggio Emilia in campo, sfida destinata ad essere molto importante per il futuro di entrambe le squadre.2021,: leNella Dea Pessina favorito su Muriel con Malinovskyi e Zapata come punta. Nei bianconeri possibile chance per Dybala al fianco di Ronaldo. In porta ci sarà Szczesny.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, ...

