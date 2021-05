Finale Coppa Italia | ancora un errore pro Juventus e Cuadrado Clamoroso il fallo non fischiato da Massa

(Di mercoledì 19 maggio 2021)dil’arbitrale a favore della, conche non vede ildisu Gosens dell’Atalanta. Le immagini fanno vedere chiaramente comecolpisca Gosens in modoso. Sullo sviluppo di quella azione arriva il gol di Kulusevski ma l’arbitroed il Var Vivenzi confermano il gol. Sempre l’Atalanta aveva protestato poco prima per un calcio di rigore per intervento di Rabiot su Pessina, anche in questo caso il toccoso del francese sembra netto ma né Var né arbitro in campo hanno deciso di accordare il penalty.di Cudrado su Gosens: le foto smascherano il ...

Francesco Totti , ex fuoriclasse della Roma , parla a Rai Sport nell'intervallo delladiItalia tra Atalanta e Juve, commentando i rumors su un suo possibile ritorno alla Roma: 'Io che avrei detto no alla Roma di Mourinho? Nessuno mi ha chiamato. Tutte queste menzogne che ...Commenta per primo Nell'intervallo delladiItalia tra Juventus e Atalanta, Francesco Totti ha parlato a Rai Sport del suo futuro: ' Dalla Roma non ha chiamato nessuno , tutte le notizie che sono uscite sono menzogne. Dovessero ...Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia va in scena la finale dell'edizione 2020/2021 della Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. I bergamaschi cercano un successo che manca dal 1963, ...