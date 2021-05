Finale Coppa Italia 2021 | Atalanta - Juve | le probabili formazioni

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 maggio- Il giorno delladiè arrivato. Staserantus si giocano il trofeo, che per la Dea sarebbe il secondo nella propria storia, mentre per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Finale Coppa

Italia: torna il pubblico Qui Atalanta Ballottaggio nella retroguardia della Dea fra Palomino e Dijmsiti , con il secondo favorito. In mediana, Giampiero Gasperini darà spazio a De ...Commenta per primo Atalanta e Juventus stasera giocano ladiItalia. Come si legge su La Stampa , il monte ingaggi dei bianconeri (284 milioni di euro) è quasi quattro volte quello dei bergamaschi: 74 milioni.Una giornata importante quella di oggi quindi, con gli uomini di Andrea Pirlo che potrebbero festeggiare un trofeo che aumenterebbe l'umore in vista dell'ultima giornata di campionato, da vincere a tu ...Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, aperto al 20% della capienza, va in scena l'atto conclusivo della Coppa Italia. Le scelte di Gasperini e Pirlo ...