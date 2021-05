Filippi | “Saraniti il nostro asso nella manica | la mia su Santana Ora a disposizione 180 minuti”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Termina con un successo, il match del secondo turno dei playoff di Serie C per il Palermo.Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei playoff di Serie C contro la Juve Stabia e guadagna l'accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18' realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68' raddoppio rosanero, in gol il numero 9 palermitano, Andreache realizza il gol assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei playoff di Serie C (LEGGI QUI). Un risultato analizzato al triplice fischio in mixed zone dal tecnico del rosanero, Giacomo, dallo stadio "Romeo ...