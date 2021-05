Fiame Naomi Mata’afa | Samoa avrà la sua prima ministra

Advertising

ilpost : Samoa avrà la sua prima prima ministra - NotizieGeopolit : Isole Samoa. Fiame Naomi Mata'afa è pronta a diventare la prima donna premier dell’arcipelago - mauikanehoalani : Fa'amalo fa'afetai e Fiame Naomi Mata'afa. Welcome Samoa's first female prime minister...???? ???? #Samoa - Vanessada : Fiame Naomi Mata'afa è la prima ministra di Samoa lo ha decretato lunedì la Corte suprema stabilendo la legittimità… - snooze132 : -

Ultime Notizie dalla rete : Fiame Naomi

Notizie Geopolitiche

Tradizione e modernità convivono anche nella mise diMata'afa, nella prima intervista da futura premier concessa ai media locali dopo che la Corte Suprema ha sbloccato il contenzioso sul ...Mata'afa sostituirà un capo di governo in carica da oltre 22 anni, dopo elezioni combattute e qualche colpo di ...Il primo ministro samoano uscente, convinto che Dio voglia che lui resti al potere, l’ha soprannominata “il diavolo,” accusa tradizionale quando un maschio viene detronizzato da una donna. E non è sol ...Prima donna premier, eletta in un partito al femminile. Spodestato il leader in carica da 22 anni, il secondo al mondo per longevità al potere. Un ...