Fials | Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna | carenza di personale e dubbia gestione delle risorse Umane

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La scrivente O.S. esprime ampia preoccupazione in merito allae alladelche da mesi riguarda varie U.O. – Servizi dell’. Ci vengono segnalate enormi criticità in varie Unità Operative e Servizi dovute alladiinfermieristico e di supporto. I Lavoratori già enormemente provati dal perdurare della situazione pandemica dovuta al SARS CoV-2, a causa di tale deficit dell’organico e del conseguente aumento esponenziale dei carichi di lavoro, risultano essere sempre più soggetti a stanchezza, usura psicofisica, stress da lavoro, e quindi elevato rischio burnout con ripercussioni sulla salute. Premesso che all’...

Advertising

NurseTimes : ?? Nurse Times Fials, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna: carenza di personale e dubbia gestione delle risorse U… -

Ultime Notizie dalla rete : Fials Istituto

Il Quotidiano Italiano - Bari

Torniamo ad occuparci della polemica dei posti auto nel parcheggio dell'Tumori Giovanni Paolo II di Bari, con le nuove regole che non sono state accolte ... segretario- . Mi rendo conto ......il primo tavolo nazionale Comunicati Stampa 7 Mag 2021 Gli Ultimi Articoli Lecce, ex ... denunciata 21enne Cronaca 12 Mag 2021 Oncologico Bari, problematiche ignorate:proclama stato di ...Torniamo ad occuparci della polemica dei posti auto nel parcheggio dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, con le nuove regole che non sono state accolte positivamente da sindacati, pazienti, ...I sindacati Cobas, Confintesa, Fials e Fsi-Usae assieme all’associazione di categoria MUD 118, hanno confermato lo sciopero del prossimo 25 maggio. Un azione per difendere e portare avanti le ...